У Харкові внаслідок вибуху газового балону загинули три людини

У Харкові 30 листопада внаслідок вибуху газу загинули три людини. Про це повідомляє місцева поліція.

«30 листопада близько 5:30 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в гаражі, що розташований в гаражному кооперативі по вулиці Зеленодольській. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Індустріального відділу поліції, а також співробітники ДСНС», 0 мовиться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що в гаражному кооперативі загорівся один з гаражів з автомобілем усередині. В результаті вибухнув газовий балон. Після локалізації пожежі там знайшли три тіла.

«Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – зазначили у поліції.

Правоохоронці ідентифікують загиблих.