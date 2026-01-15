Харківщина: армія РФ уразила авто поліції під час евакуації 

Російські військові вдарили FPV-дроном по поліцейському автомобілю, повідомила Національна поліція 15 січня.

Відомство уточнює, що удар стався напередодні увечері в Чугуївському районі. Співробітники поліції зазнали гострої стресової реакції.

«Під час проведення поліцейськими відділу поліції №1 Чугуївського РУП евакуації цивільного населення відбулося влучання ворожого безпілотного літального апарата в транспортний засіб. У результаті атаки було знищено службовий автомобіль поліції. На місці зайнялась пожежа», – заявляє пресслужба.





Слідчі задокументували наслідки та відкрили провадження на статтею про воєнні злочини.

Поліція Харківщини закликала не зволікати з евакуацією, «своєчасно залишати небезпечні території та не наражати на ризик себе та інших осіб, зокрема тих, хто бере участь в евакуаційних заходах».

Напередодні російський дрон атакував евакуаційний автомобіль спеціального підрозділу поліції в Сумській області. Люди, яких евакуйовували, не постраждали, поліцейські зазнали незначних травм.



