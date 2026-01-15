Прокуратура: через удар Росії по Білопіллю загинув чоловік, є поранені

Армія Росії вдарила по центру Білопілля, повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними відомства, близько 10:15 години російські військові, попередньо, скинули керовану авіабомбу на центральну частину Білопілля Сумського району.

«Унаслідок атаки окупантів загинув 30-річний місцевий житель. Ще 4 осіб отримали поранення. Пошкоджено будівлю навчального закладу, транспортні засоби», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Протягом попередньої доби, за даними обласної влади, на Сумщині постраждали семеро людей. Зокрема, внаслідок нічого удару дронів по Путивльській громаді четверо дітей зазнали гострої реакції на стрес і легких тілесних ушкоджень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



