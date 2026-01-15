Через останні удари Росії є знеструмлення в двох областях – «Укренерго»

Російська армія продовжила атаки на енергетичну інфраструктуру вночі проти 15 січня, повідомив оператор «Укренерго» вранці в четвер:

«Внаслідок ударів по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській і Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови».

У низці областей, додає компанія, через складну ситуацію в енергосистемі тривають аварійні знеструмлення.

Споживання електроенергії на ранок четверга було на 4,5% нижчим, ніж напередодні, через вимушене застосування більш жорстких заходів обмеження в окремих регіонах.

Крім того, через погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені сім населених пунктів у Київській та Чернігівській областях.

СБУ повідомила 15 січня, що задокументувала 256 повітряних атак Росії на українські енергооб’єкти та системи теплопостачання від початку поточного опалювального сезону. У відомстві розцінюють удари по енергетиці як такі, що мають ознаки злочинів проти людяності.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.



