Через обстріли РФ за добу є загиблі на Запоріжжі та Херсонщині

Один цивільний у Запорізькій області загинув напередодні внаслідок російських атак, повідомив голова області Іван Федоров вранці 15 січня.

«Одна людина загинула, шість поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони», – заявив він.

Напередодні було відомо про двох поранених у Запорізькому районі та одну в Пологівському.

Через атаки Росії на Херонщині постражали багатоповерхівки, приватні будинки й магазин, заявив голова області Олександр Прокудін. За його даними, внаслідок російської агресії одна людина загинула.

Армія РФ з ранку 14 січня до ранку 15 січня завдала майже 60 обстрілів по Сумській області, заявляє обласна влада.

У кількох громадах є поранені:

у Краснопільській громаді через атаку FPV-дрона поранений 58-річний чоловік

у Сумській громаді через удар ворожого дрона постраждали 21-річний чоловік і 43-річна жінка

у Путивльській громаді через атаку БПЛА постраждали четверо дітей: дівчата 17, 15 та 6 років та 13-річний хлопець

Голова області Олег Григоров уточнював раніше, що житловий будинок у Путивльській громаді зазнав атаки безпілотників вночі. Четверо дітей «зазнали гострої реакції на стрес та отримали незначні тілесні ушкодження».

За даними голови Донецької області Вадима Філашкіна, в регіоні за добу постраждали п’ятеро людей: двоє в Олександрівці, по одному в Костянтинівці, Донецькому та Слов’янську.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



