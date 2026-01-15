Через обстріли РФ за добу є загиблі на Запоріжжі та Херсонщині

Один цивільний у Запорізькій області загинув напередодні внаслідок російських атак, повідомив голова області Іван Федоров вранці 15 січня.
«Одна людина загинула, шість поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони», – заявив він.
Напередодні було відомо про двох поранених у Запорізькому районі та одну в Пологівському.
Через атаки Росії на Херонщині постражали багатоповерхівки, приватні будинки й магазин, заявив голова області Олександр Прокудін. За його даними, внаслідок російської агресії одна людина загинула.
Армія РФ з ранку 14 січня до ранку 15 січня завдала майже 60 обстрілів по Сумській області, заявляє обласна влада.
У кількох громадах є поранені:
- у Краснопільській громаді через атаку FPV-дрона поранений 58-річний чоловік
- у Сумській громаді через удар ворожого дрона постраждали 21-річний чоловік і 43-річна жінка
- у Путивльській громаді через атаку БПЛА постраждали четверо дітей: дівчата 17, 15 та 6 років та 13-річний хлопець
Голова області Олег Григоров уточнював раніше, що житловий будинок у Путивльській громаді зазнав атаки безпілотників вночі. Четверо дітей «зазнали гострої реакції на стрес та отримали незначні тілесні ушкодження».
За даними голови Донецької області Вадима Філашкіна, в регіоні за добу постраждали п’ятеро людей: двоє в Олександрівці, по одному в Костянтинівці, Донецькому та Слов’янську.
Читайте також: РФ атакувала Україну 82 дронами – Повітряні сили ЗСУ
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум