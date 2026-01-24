На Харківщині померла 68-річна жінка, яка напередодні була поранена через удар російського БпЛА – влада

У лікарні померла 68-річна жінка, яка була поранена внаслідок удару російського БпЛА біля Прудянки на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Медики понад добу робили все можливе, щоб урятувати жінці життя. На жаль, травми виявилися надто важкими», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і шість населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, постраждали 24 людини, зокрема одна дитина.

Зокрема, як раніше повідомляли в ОВА, у селищі Прудянка Дергачівської громади загинули 70-річний чоловік та 58-річна жінка, також постраждали дві 65-річні, 59-річна та 68-річна жінки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



