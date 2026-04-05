Прокуратура: через російські обстріли Харківщини постраждали троє людей

Унаслідок російських обстрілів Харківщини протягом дня 5 квітня постраждало троє людей, повідомляє обласна прокуратура.

За даними відомства, у селі Лісне, через російський обстріл пошкоджено домоволодіння, а власник будинку звернувся по меддопомогу.

«Вранці 5 квітня у селі Лісне внаслідок ворожого обстрілу БПЛА, попередньо типу «Герань», пошкоджено приватне домоволодіння. По медичну допомогу звернувся 46-річний власник будинку», – йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Також відомо, що близько 09:45 у селищі Слатине внаслідок атаки БПЛА (тип встановлюється) також пошкоджено житловий будинок. Поранено жінку.

«Орієнтовно об 11:10 у місті Чугуїв зафіксовано влучання БПЛА (тип встановлюється) в господарчу споруду, що спричинило пожежу. На місці медичну допомогу надали 56-річній жінці, у якої діагностовано гостру реакцію на стрес», – додали в обласній прокуратурі та зауважили, що під час огляду місця події виявлено рештки БПЛА типу V2U.

У неділю, 5 квітня російські військові атакували Харків дронами, повідомив міський голова Ігор Терехов. Постраждали двоє жінок.

«Внаслідок прильоту по Шевченківському району пошкоджені та вибиті вікна в прилеглих багатоповерхівках. Обстеження території триває», – зазначив Терехов.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у Шевченківському районі зафіксовано влучання «Шахеда» у землю поруч із житловим будинком.

«Пошкоджено скління вікон житлових будинків. Постраждала 61-річна жінка. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес», – написав він.

За даними Терехова, внаслідок атаки РФ постраждало шість багатоквартирних будинків – вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.