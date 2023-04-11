Війська РФ обстріляли Харківщину: зруйноване цивільне підприємство – ОВА

Російські війська минулої доби обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського і Куп’янського районів на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок вчорашніх обстрілів села Кучерівка Куп’янського району зруйновано цивільне підприємство. Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих», – написав Синєгубов у телеграмі вранці 11 квітня.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.