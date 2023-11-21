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Цивільний житель загинув внаслідок обстрілу РФ Козачої Лопані на Харківщині – ОВА

За словами Олега Синєгубова, протягом доби російські війська з артилерії, мінометів й іншого озброєння обстріляли щонайменше 16 населених пунктів області
За словами Олега Синєгубова, протягом доби російські війська з артилерії, мінометів й іншого озброєння обстріляли щонайменше 16 населених пунктів області

Цивільний житель загинув у Козачій Лопані на Харківщині внаслідок російського обстрілу близько 6:00 21 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні вранці внаслідок обстрілу смт Козача Лопань було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка», – написа він у телеграмі.

За словами Синєгубова, протягом доби російські війська з артилерії, мінометів й іншого озброєння обстріляли щонайменше 16 населених пунктів області.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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