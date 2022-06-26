Доба на Харківщині: одна загибла, семеро поранених – Синєгубов

Впродовж доби на Харківщині одна жінка загинула, ще семеро людей отримали поранення і шпиталізовані до медичних установ. Про це вранці 26 червня повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Харків – 3 людини, Ізюмський район – 4 особи. У Богодухівському районі, на жаль, загинула жінка 79 років», – пояснив він.

Вночі війська РФ, вказує Синєгубов, обстрілювали житлові райони Харкова, зокрема Немишлянський та Холодногірський райони, і виключно цивільну інфраструктуру. Через обстріли горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі, додає він.

В області російські війська обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони, додав очільник Харківської ОВА. І зауважив: пошкоджені житлові будинки, горіли господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

Синєгубов зауважив, що найгарячішим в області залишається Ізюмський напрямок.

Генштаб ЗСУ вранці 26 червня повідомив, що на Харківському напрямку армія РФ продовжує ведення оборонних дій, і зауважив, що противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.