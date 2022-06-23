Обстріли Харківщини продовжились вночі: зруйновані приватні будинки, поранені діти – ОВА

Російські військові продовжують обстріли Харківщини, поранені семеро людей, серед них є двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація оновлюється», – написав він у телеграмі.

Також вночі знову російські війська обстріляли місто Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.

За даними Синєгубова, пізно ввечері 22 червня під російський обстріл потрапив Індустріальний район Харкова – сталася пожежа на складських приміщеннях, за попередніми даними, постраждалих немає.

Упродовж дня, 22 червня, російські війська обстрілювали житлові райони Харкова та області, загинули семеро людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. В ООН станом на 16 червня підтвердили 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.