Війська РФ вранці завдали ракетного удару по Боровій на Харківщині – ОВА

Російські війська вранці завдали ракетного удару по Боровій на Харківщині, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні вранці, близько 05:00, ворог обстріляв із РСЗВ та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено 2 житлових будинки. Без постраждалих», – написав він у телеграмі.



За його даними, протягом минулої доби під російськими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Через ці атаки поранені чотири людини.

Окрім трьох постраждалих у селищі Великий Бурлук, ще поранений 47-річний чоловік через артилерійський обстріл села Курилівка.



У селі Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння, додають в ОВА.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.