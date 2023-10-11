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Війська РФ вранці завдали ракетного удару по Боровій на Харківщині – ОВА

Місцеві жителі розчищають завали після ракетного обстрілу селища Золочів Харківської області, 14 травня 2023 року

Російські війська вранці завдали ракетного удару по Боровій на Харківщині, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні вранці, близько 05:00, ворог обстріляв із РСЗВ та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено 2 житлових будинки. Без постраждалих», – написав він у телеграмі.

За його даними, протягом минулої доби під російськими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Через ці атаки поранені чотири людини.

Окрім трьох постраждалих у селищі Великий Бурлук, ще поранений 47-річний чоловік через артилерійський обстріл села Курилівка.

У селі Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння, додають в ОВА.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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