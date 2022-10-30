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Українські військові збили російський ударний вертоліт на Харківщині – командування

Уламки російського гелікоптера на Харківщині, травень 2022 року (ілюстративне фото)

Українські військові на Харківщині збили російський ударний вертоліт, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ з посиланням на повітряне командування «Схід».

«30 жовтня на Харківщині близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування «Схід» збито російський ударний вертоліт (тип встановлюється)», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць військові не наводять. Російська сторона інформацію про втрату не коментувала.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 30 жовтня Росія у повномасштабній війні проти України втратила 252 гелікоптери.

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