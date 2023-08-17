Війська РФ вранці обстріляли Харківщину, загинула жінка – ОВА

Російські війська близько 10-ої ранку обстріляли Заоскілля в Куп’янську на Харківщині, внаслідок чого загинула жінка 1962 року народження, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці. Пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.