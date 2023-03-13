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На Харківщині затримали російського військового, він ховався там після контрнаступу ЗСУ – поліція

Чоловіка затримали поліцейські під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий

Російський військовий кілька місяців переховувався в Куп’янському районі, заявляє поліція Харківської області 13 березня.

За даними правоохоронців, 42-річний виходець із Московської області ховався в покинутих будівлях. Чоловіка затримали поліцейські батальйону особливого призначення зведеного загону управління Нацполіції в Луганській області під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий.

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«При перевірці з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району. Для з’ясування всіх обставин перебування військовослужбовця РФ на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції», – йдеться в повідомленні.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Тоді ж було, поміж інших, звільнено і Куп’янськ.

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