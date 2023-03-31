П’ять людей поранені – голова Харківської ОВА про наслідки ракетного удару і атаки «Шахедами»

На Харківщині ввечері 30 березня і в ніч на 31-ше внаслідок російського ракетного удару і атаки дронами «Шахед» були поранені п’ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Усього по місту було випущено дев’ять ракет, попередньо ЗРК С-300. У Харкові пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури і приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали 3 людей. Госпіталізації не потребували», – написав Синєгубов у телеграмі.

«Також минулої ночі ворог здійснив атаку БПЛА «Шахед» на об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані двоє цивільних чоловіків 44 та 66 років», – додав він.

Крім того, за даними голови ОВА, протягом минулої доби загарбники обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області в Куп’янському, Чугуївському і Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп’янську, Дворічній, Стрілечі й інших містах і селах. Внаслідок цього були пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди, заявив Синєгубов.

Близько 22:00 30 березня у Києві та низці областей, зокрема на Харківщині, було оголошено повітряну тривогу. Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові – щонайменше шість «прильотів», за попередніми даними, війська РФ застосовували систем С-300.