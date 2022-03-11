На Харківщині російський снаряд влучив у психоневрологічний інтернат – ДСНС

На Харківщині снаряд, випущений російськими військами, влучив у «Оскільський психоневрологічний інтернат», повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок вибуху сталася руйнація будівельних конструкцій будівлі на рівні 2 та 3 поверхів, а також локальні займання у декількох місцях. На щастя, обійшлося без жертв», – зазначають рятувальники.

За інформацією ДСНС, на момент обстрілу усі 30 осіб персоналу закладу та 330 пацієнтів (здебільшого – люди похилого віку та інваліди) перебували в укритті.

Вранці 11 березня російська армія завдала ударів по Луцькому аеродрому, Івано-Франківському аеропорту, а також по Новокодацькому району Дніпра.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».