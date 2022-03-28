За добу Харківщина зазнала 59 артилерійських і мінометних обстрілів, 180 обстрілів із РСЗВ – ОВА

Російські військові минулої доби завдали по Харківській області 59 артилерійських і мінометних обстрілів, а також близько 180 обстрілів із РСЗВ, у тому числі з типу «Смерч» – це заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

«Збройні сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю перебуває під контролем наших військ і «зачищена» від окупантів. Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії», – додав Синєгубов.

За його словами, «запеклі бої» тривають в Ізюмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».