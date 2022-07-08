На Харківщині за добу від російських обстрілів загинули 4 цивільних – влада

Четверо цивільних жителів загинули, дев’ятеро були поранені за минулу добу на Харківщині внаслідок обстрілів із боку російських військ, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Цієї ночі вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова. Але не маємо права втрачати пильність. Адже тільки вчора ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район міста. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди. Наші рятувальники весь вечір ліквідовували загорання. Внаслідок обстрілу троє мирних людей загинули, п’ятеро поранені», – повідомив голова ОВА.

За його словами, по області загарбники продовжували обстрілювати мирне населення і цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського й Богодухівського районів області, внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки і господарчі споруди, спалахнули пожежі на відкритих територіях.

«Протягом доби в Чугуївському районі зазнали поранень двоє людей, ще двоє цивільних поранені в Циркунах, Харківського району. 71-річна жінка в Циркунах унаслідок обстрілів, на жаль, загинула», – написав Синєгубов у телеграмі.

Він додав, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

«На Харківському напрямку ворог веде обстріл позицій наших захисників та мирного населення з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окупанти намагалися вести наступ в напрямку Дементіївки, але наші захисники зупинили цю спробу і змусили ворога відступити. В районі Ізюма загарбники вели обстріли населених пунктів Волобуївка, Гусарівка, Чепіль, Червоне і Дібрівне», – написав голова ОВА.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. При цьому російська влада заперечує, що атакує цивільних.

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.