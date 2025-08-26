Війська РФ атакували дроном авто з гуманітарною допомогою на Харківщині, дві людини постраждали – поліція

На Харківщині російські військові атакували дроном автомобіль, в якому везли гуманітарну допомогу в прифронтовий населений пункт, внаслідок чого дві людини постраждали, повідомила обласна поліція.

За повідомленням, це сталося вранці 26 серпня на Вовчанщині. У постраждалих – гостра реакція на стрес, транспортний засіб ВАЗ пошкоджений.

У місії ООН раніше цього місяця заявили, що загострення бойових дій уздовж лінії фронту в Україні призводить до загибелі і поранень цивільних людей, руйнування критично важливої інфраструктури, зупинки надання базових послуг і нових хвиль переміщення населення.

У місії підрахували, що в 2025 році понад 60% усіх загиблих і поранених серед цивільних осіб припадало на прифронтові райони, головним чином внаслідок російських артилерійських обстрілів, ударів РСЗВ, застосування авіабомб і безпілотників ближнього радіусу дії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.