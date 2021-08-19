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Харківська облрада обрала нову голову замість Товмасяна, підозрюваного в отриманні хабаря

Тетяна Єгорова-Луценко стала новою очільницею Харківської облради

Депутати Харківської обласної ради підтримали кандидатуру Тетяни Єгорової-Луценко на посаду голови Харківської обласної ради.

За таке рішення на засіданні 19 серпня проголосували 76 депутатів, повідомила пресслужба облради.

Переди цим депутати звільнили з цієї посади Артура Товмасяна, якого НАБУ підозрює в отриманні хабаря.

5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для Товмасяна запобіжний захід у вигляді застави майже в три мільйони гривень. За даними Національного антикорупційного бюро, його підозрюють в отриманні понад мільйона гривень хабаря.

17 серпня Товмасян заявив, що вирішив скласти повноваження. За словами Товмасяна, він не прикривається «жодними посадами та політичною приналежністю» і має намір захищати своє ім’я у суді.

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