ОВА: внаслідок авіаудару по Херсону загинула жінка, п’ятеро постраждалих

Унаслідок російського авіаудару по Херсону загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблої. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитої», – зазначив місцевий чиновник.

За даними ОВА, ще п’ятеро людей постраждали унаслідок російського авіаудару. Серед них – жінки віком 27, 48 та 52 роки та двоє чоловіків 43 та 62 років. У них діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми. Один із херсонців також зазнав забійно-різаної рани правої ноги.

Як повідомила обласна прокуратура, станом на 17:30 від наслідків російської агресії постраждали 10 жителів Херсонщини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.