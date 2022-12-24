Війська РФ обстріляли центр Херсона: щонайменше 5 людей загинули – влада

Російські війська вранці 24 грудня обстріляли центр Херсона, щонайменше п’ять людей загинули, 20 – поранені, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Росіяни здійснили черговий терор: обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, надслідки з’ясовуємо», – написав він у телеграмі.

Президент України Володимир Зеленський у телеграмі виклав фото з місця обстрілу.

«Соцмережі скоріш за все позначать ці фото як «чутливий контент». Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців. Країна-терорист продовжує нести «рускій мір» у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, в суботу, в переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові об’єкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо», – написав президент.

За даними місцевої влади, минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів російських військ загинули п’ятеро цивільних людей, 17 – зазнали поранень, в тому числі дитина, яка перебуває в тяжкому стані.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода 13 грудня депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.