ОВА: через нічний російський обстріл Херсона поранені троє людей

Через нічний російський обстріл Херсона поранені троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Цієї ночі російські війська знову били по Херсону. Під вогнем – приватні та багатоквартирні будинки. Легкі поранення отримали троє містян. Дві жінки, 57 та 39 років, а також 25-річний чоловік. Усім потерпілим лікарі надали меддопомогу на місці», – написав він у телеграмі.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.