Влада Херсона повідомила про вибухи у місті

Російські війська у четвер вчергове обстріляли Херсон – під удар потрапив Корабельний район. Як повідомив вранці голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, обстріли зафіксували з тимчасово окупованого лівого берега,.

«Армія РФ обстрілює Корабельний район і центральну частину з тимчасово окупованого лівобережжя. Інформація про руйнування і постраждалих не надходила», – написав Мрочко у Telegram.

Унаслідок обстрілу Корабельного району Херсона в середу постраждав мирний житель, який опинився під завалами будинку.

За даними влади, минулої доби армія РФ здійснила 105 обстрілів Херсонської області, через обстріли двоє людей загинули, четверо – поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.