Російські війська за добу 13 разів обстріляли Херсон, одна людина поранена – ОВА

Російські війська за минулу добу 13 разів обстріляли Херсон, поранена одна людина, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«47 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкт соціальної інфраструктури», – написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, протягом доби загарбники здійснили 76 обстрілів Херсонської області, випустивши 275 снарядів із важкої артилерії і «Градів».

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.