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Війська РФ запустили дрони по подвір’ю лікарні у Херсоні. Пацієнти і персонал не постраждали

Російські війська регулярно здійснюють обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області

Російські війська у четвер атакували з безпілотників подвірʼя одного з медичних закладів Херсона, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«Ворог атакував з безпілотників подвірʼя одного з медзакладів міста. Через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд. Попередньо медики та пацієнти – не постраждали», – повідомив Прокудін.

За даними МОЗ, з початку вторгнення РФ в Україні постраждали 1206 медзакладів. З них 1035 обʼєктів медичної інфраструктури пошкоджено та ще 171 обʼєкт зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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