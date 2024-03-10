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Сили РФ атакували з дрона передмістя Херсона, постраждав чоловік – влада

Наслідки обстрілів силами РФ Херсонської обласної лікарні, фото ілюстративне
Наслідки обстрілів силами РФ Херсонської обласної лікарні, фото ілюстративне

Російські військові атакували селище Антонівка, передмістя Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«До медиків за допомогою звернувся 54-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма і уламкове поранення ноги», – кажуть у пресслужбі Херсонської МВА.

За попередньою інформацією, «ворог близько 11:00 атакував Антонівку Херсонської міської територіальної громади з дрона».

Зазначається, що поранений далі проходитиме лікування амбулаторно.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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