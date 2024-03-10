Сили РФ атакували з дрона передмістя Херсона, постраждав чоловік – влада

Російські військові атакували селище Антонівка, передмістя Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«До медиків за допомогою звернувся 54-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма і уламкове поранення ноги», – кажуть у пресслужбі Херсонської МВА.

За попередньою інформацією, «ворог близько 11:00 атакував Антонівку Херсонської міської територіальної громади з дрона».

Зазначається, що поранений далі проходитиме лікування амбулаторно.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.