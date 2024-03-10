Війська РФ дедалі частіше використовують боєприпаси з отруйними речовинами – ОСУВ «Таврія»

Російські війська дедалі частіше використовують боєприпаси з отруйними речовинами, повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«За останній тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати із речовиною задушливо-сльозогінної дії, типу хлорпікрин. Тільки за минулу добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, майже всі ці 15 скидів були в смузі оборони на Запорізькому напрямку.

«Це коли ворог не може взяти наші окопи класичними артилерійськими ударами або дронами, він тоді застосовує отакий сльозогінний газ», – додав Лиховій.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 20 лютого заявив, що на Запоріжжі та Донеччині російські війська поновили застосування отруйних речовин.

Станом на січень 2024 року, за даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку широкомасштабного вторгнення застосувала хімічну зброю в Україні щонайменше 626 разів. У повідомленні зазначається, що динаміка хімічних атак зростає – вже у січні було зафіксовано 51 випадок.

Наприкінці грудня минулого року один із випадків підтвердили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу на 810-ту бригаду морської піхоти ЧФ РФ, що «навмисно використовує хімічну зброю проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія».