Влада: внаслідок обстрілів Херсона постраждало восьмеро людей, серед них – 15-річний хлопець

Зранку 16 травня сили РФ атакували дронами і обстріляли з артилерії місто Херсон, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

У відомстві кажуть, що близько 4:00 РФ атакувала багатоквартирний будинок у середмісті. Контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми дістали чоловік і жінка віком 60 років, медики надали їм допомогу на місці.

«Орієнтовно о 7:00 російський дрон атакував цивільний транспортний засіб у Центральному районі, до лікарні доправили 60-річного водія, в якого діагностували осколкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми», – зазначили у відомстві.

Крім того, в ОВА кажуть, що в 8:20 у Корабельному районі під удар російського БпЛА потрапив 56-річний чоловік, його доправили до лікарні з вибуховою травмою.

«Близько 8:40 у Центральному районі ворог атакував з дрона 67-річну жінку. Вона дістала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес, лікуватиметься амбулаторно. О 9:00 у Корабельному районі загарбники скинули вибухівку з дрона на двох чоловіків, віком 61 та 62 роки, які йшли вулицею. Вони дістали вибухові травми та осколкові поранення кінцівок, наразі перебувають у лікарні», – зазначили у відомстві.

За даними ОВА, близько 9:20 у Центральному районі Херсона через атаку російського дрона постраждав 15-річний хлопець, який на момент удару перебував у приміщенні. Підліток дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

«Крім того, до медиків звернулася жінка, яка постраждала через удар російського дрона по автобусу у Білозерці 13 травня. 60-річну потерпілу госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку», – підсумували у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення..

