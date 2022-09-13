Російські ЗМІ повідомили про замах на призначену Росією «ректорку» університету в Херсоні

У Херсоні було скоєно замах на «ректорку» Херсонського державного університету Тетяну Томіліну, призначену на цю посаду російською окупаційною адміністрацією. За даними російських державних агентств, у під’їзді будинку, де живе Томіліна, 12 вересня спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Надходять суперечливі дані про стан «чиновниці». Російські державні агенції ТАСС і «РИА Новости» з посиланням на заяву місцевої влади повідомили, що Томіліна зазнала легких поранень, а внаслідок вибуху загинув чоловік, ймовірно, її охоронець. За інформацією видання Baza, Томіліну помістили в реанімацію з осколковими пораненнями і контузією.

Вранці 13 вересня окупаційна влада Херсона повідомила, що Томіліна з легкими пораненнями перебуває в одній із херсонських лікарень, а її життю нічого не загрожує, пише російський «Інтерфакс».

Перевірити ці повідомлення наразі неможливо.

Від початку весни було скоєно кілька замахів на призначених Москвою чиновників на окупованих Росією територіях України. Декілька з них, як повідомлялося, загинули.

Однак пізніше з’ясувалося, що деякі з цих замахів могли бути інсценуванням ФСБ Росії. Так оголошені раніше вбитими заступник голови російської адміністрації Нової Каховки Віталій Гура та заступник начальника «поліції» Сергій Томка виявилися живими і заявили в ефірі російського Першого каналу, що замахи на них були інсценовані ФСБ.

Томіліна почала співпрацювати з призначеною Росією адміністрацією Херсона ще навесні – відразу після захоплення міста російськими військовими. Влітку вона отримала призначення на посаду ректора Херсонського державного університету.