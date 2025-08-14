У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула літня жінка – ОВА

У Херсоні внаслідок російського удару 14 серпня загинула літня жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Орієнтовно о 14:30 російські військові обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Через ворожий удар смертельні травми дістала 70-річна жінка», – написав він у телеграмі.

Раніше в поліції області повідомили, що минулої доби стало відомо про загибель семи людей через російські удари на Херсонщині й поранення дев’яти, серед них – правоохоронці. Також були пошкоджені понад сто житлових будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.