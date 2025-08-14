Влада: через агресію РФ у чотирьох прифронтових областях загинули 8 людей, поранені – 17

Через російську агресію у чотирьох прифронтових областях за минулу добу загинули 8 людей, поранені – 17, повідомляє місцева влада.



Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що через агресію РФ загинули троє людей у Костянтинівці, Покровську і Родинському, ще троє – зазнали поранень



За даними ОВА, минулої доби російських обстрілів за знав 41 населений пункт у Херсонській області – чотири людини загинули, ще шість – поранені.



На Харківщині, як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, російських ударів зазнали шість населених пунктів – загинула людина, також є постраждала.



«У селі Ківшарівка Куп’янської громади загинув 48-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждала 72-річна жінка», – написав він у телеграмі.



Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляє, що 47 населених пунктів у 13 громадах минулої доби зазнали російських атак – постраждали семеро людей.

За його даними, у Юнаківській громаді через удар FPV-дроном по цивільному авто постраждали четверо людей, у Середино-Будській громаді також через атаку FPV-дроном постраждав чоловік, а внаслідок ракетного удару – поранені чоловік та дівчинка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



