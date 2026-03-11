Одна людина загинула, 21 поранена через удари РФ по Херсонщині – прокуратура

На Херсонщині протягом дня 11 березня через російські обстріли загинув цивільний житель, ще 21 людина зазнала поранення, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 11 березня 2026 року армія РФ вкотре застосовувала для атак населених пунктів області авіацію, артилерію, міномети і різного типу дрони. На 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії загинула одна людина і 21 – отримала поранення», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що близько 12:00 російські війська скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць села Гаврилівка Бериславського району, внаслідок чого загинув 66-річний чоловік. А в селі Любимівка внаслідок удару дрона поранений 35-річний волонтер громадської організації, що надає допомогу жителям Херсонщини.

«О 12:30 окупанти спрямували FPV-дрон у маршрутне таксі, що курсує Херсоном. Травми різного ступеню тяжкості отримало 20 людей. Більшість з них потребувала госпіталізації. Крім того, обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення навчальних закладів, гуртожитки, автотранспорт», – повідомили у прокуратурі.

Тим часом, у поліції уточнили, що внаслідок удару по маршрутці травмовані 13 жінок і семеро чоловіків віком від 18 до 66 років. Четверо з постраждалих перебувають у тяжкому стані, кажуть в поліції.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.