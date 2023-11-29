68-річний чоловік загинув у Херсоні через російський обстріл – МВА

68-річний чоловік загинув у Херсоні внаслідок російського обстрілу 29 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації Роман Мрочко.

«Близько 16:00 армія РФ із тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла передмістя Херсона, внаслідок чого загинув чоловік 68 років. На момент ворожої атаки він перебував на власному подвір’ї», – написав Мрочко у телеграмі.

Голова Херсонської міської військової адміністрації раніше сьогодні вже повідомляв про обстріл Херсона з окупованого лівобережжя оласті.

«Після 14:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста. Є інформація про пошкоджені будинки. Після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електрикою», – повідомляв він тоді.

Напередодні, за даними влади, російські війська 128 разів обстріляли Херсонську область. Тільки по Херсону був випущений 21 снаряд. Через російську агресію чотири людини зазнали поранень.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.