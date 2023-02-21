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Обстріл центру Херсона: кількість жертв зросла

Наслідки сьогоднішньої російської атаки на Херсон, 21 лютого 2023 року

Зросла кількість постраждалих через російський обстріл центру Херсона.

«Сьогодні відбувалися удари по Херсонщині – постраждала 21 людина, шість загинули, на жаль. Саме для цього потрібен захист наших міст, неба – по-іншому поки що захиститися від держави-терориста неможливо», – повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з головою уряду Італії Джорджею Мелоні у Києві.

Раніше місцева влада повідомляла про 5 загиблих.

Вдень російські війська завдали масованого удару з реактивних систем залпового вогню «Град» по середмістю Херсона. За даними влади, уламки снарядів вбили 5 мирних людей, які на зупинці громадського транспорту у Суворовському районі міста. Також російські снаряди поцілили на територію автопарку – там були поранені двоє людей, ще одна людина зазнала поранень через влучання російських боєприпасів у квартиру, уточнили в Херсонській ОВА. Влада повідомляла про 5 загиблих і 16 поранених.

Масований обстріл Херсону: 5 загиблих, 16 поранених (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Масований обстріл Херсону: 5 загиблих, 16 поранених (фотосвідчення)

Пошкоджені будинки та автомобілі

На черговий обстріл Херсона відреагував президент Володимир Зеленський: «Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України».

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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