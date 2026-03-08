Влада: російські військові вдарили по селу на Херсонщині, постраждав чоловік

Вдень у неділю, 8 березня, російські військові атакували безпілотником село Українка на Херсонщині, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«Орієнтовно о 15:00 російські військові атакували з БпЛА село Українка Новоолександрівської громади. Внаслідок ворожого удару 59-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та перелом гомілки», – зазначили в ОВА.

Відомо також, що постраждалого чоловіка госпіталізували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.







