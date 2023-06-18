Впродовж доби по Херсонщині випустили понад 400 снарядів, загинула людина – влада

За минулу добу 17 червня російські військові 68 разів обстріляли Херсонщину, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив – 68 обстрілів, випустивши 467 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів», – каже голова ОВА.

Відомо, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області.

«Через російську агресію одна людина загинули, чотири (з них одна дитина) – дістали поранення», – зазначив Прокудін.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.