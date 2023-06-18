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Впродовж доби по Херсонщині випустили понад 400 снарядів, загинула людина – влада

Розбите село на Херсонщині Андріївка тепер безлюдне через війну, квітень 2023 року, ілюстративне фото

За минулу добу 17 червня російські військові 68 разів обстріляли Херсонщину, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив – 68 обстрілів, випустивши 467 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів», – каже голова ОВА.

Відомо, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області.

«Через російську агресію одна людина загинули, чотири (з них одна дитина) – дістали поранення», – зазначив Прокудін.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.

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