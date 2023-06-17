Російська авіація 17 червня атакувала селище Козацьке, повідомляє військова адміністрація Херсонської області.

За даними ОВА, на населений пункт було скинуто дві керовані авіабомби. В результаті загинув один мирний житель, поранень зазнали 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний підліток.

«Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.