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ОВА: російська армія атакувала Херсонщину, загинула жінка

Херсонська область, Антонівка під російськими обстрілами, лютий 2023 року, ілюстративне фото

У неділю вдень, 30 квітня, російські військові атакували дві громади на Херсонщині, повідомив голова Обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За словами чиновника, армія РФ вдарила з артилерії по Білозерці. У результаті обстрілу 29-річний чоловік «отримав тяжкі травми – з пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого».

«Також ворог гатив і по Одрадокам’янці Тягинської громади. Ворог поцілив прямо в житловий будинок, через що 58-річна жінка загинула на місці», – сказано в повідомленні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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