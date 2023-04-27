На Херсонщині через удар військ РФ по житловому будинку загинула жінка, її чоловік – у тяжкому стані

Російські війська у четвер завдали удару по Тягинській громаді Херсонщини – у селі Одрадокам’янка загинула жінка, а її чоловік перебуває у тяжкому стані.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, удар стався, коли подружжя було на подвір’ї.

«Від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми. З пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його шпиталізували. Нині лікарі борються за життя потерпілого», – повідомив Прокудін.

Вдень Прокудін повідомляв, що армія РФ завдала ударів по житловому кварталу Херсона та селу Кізомис. В обласному центрі загинув 42-річний чоловік. П’ять керованих авіабомб скинули війська РФ на село Кізомис Білозерської громади. Про потерпілих не повідомлялося.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.