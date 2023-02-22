Російські війська обстріляли Херсонщину, загинули двоє людей – ОВА

Російські війська з артилерії обстріляли Новотягинку – загинули двоє людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Російські окупанти вдарили із артилерії по домівкам мирних жителів у селі Новотягинка. Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей – 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці», – написав він у телеграмі.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.