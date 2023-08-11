Влада: війська РФ атакували Харківщину КАБами – загинула людина, є поранені

Російські війська продовжують атакували Харківщину, зокрема керованими авіабомбами, є постраждалі та руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп’янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував», – написав він у телеграмі.



За його словами, у селі Степове через удар керованої авіабомби пошкоджений приватний будинок.



Місцева влада зазначає, що загалом масованих російських обстрілів минулої доби зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

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Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.