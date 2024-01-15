Поліція: на Херсонщині через атаки РФ поранені 5 людей – «цілеспрямовано били по рятувальниках та медпункту»

На Херсонщині через російські атаки п’ятеро людей поранені, повідомляє у телеграмі Національна поліція.



За даними поліції, російські війська дронами та з артилерії атакували Станіслав.



«Цілеспрямовано били по рятувальниках та пункту екстреної медичної допомоги. Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та «швидку», – йдеться у повідомленні.



Крім того, російські військові опівночі обстріляли населений пункт з артилерії – медична допомога знадобилася 77-річній жінці, додають в поліції.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.