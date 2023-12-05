На Херсонщині через обстріли військ РФ знову є жертва – влада

Через російські обстріли Херсонщини у другій половині дня вівторка загинула жінка у селищі Велетенське Білозерської громади.

«Близько 16:20 окупанти обстріляли житловий будинок у населеному пункті. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 44-річна місцева жителька», – повідомила у Telegram Херсонська ОВА.

За даними місцевої влади, через ранкові російські обстріли Херсона загинули дві людини, ще четверо поранені.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.