На окупованій Херсонщині загинув призначений російською владою очільник селища – російські держЗМІ

У Каховці на окупованій Росією частині Херсонської області України в результаті підриву автомобіля убитий призначений російською владою голова адміністрації селища Любимовка Каховського району Андрій Штепа. Про це повідомили російські державні інформагентства 22 грудня, передає російська служба Радіо Свобода.

В автомобілі була ще одна людина – за попередніми даними, водій або охоронець чиновника. Він також загинув. Відповідальності за подію на себе наразі ніхто не взяв.

Телеграм-канал Grey Zone, який асоціюється з «ПВК Вагнера», стверджує, що керований підрив влаштувала диверсійна група української армії, доказів цьому не наводиться.

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56-річного Штепа призначили на посаду російського голови Любимівки у липні. Його попередня біографія невідома.

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив попередні дані про загибель Штепи. Він зазначав, що Андрія Штепу, відомого за прізвиськом «Шнир», російські окупанти призначили керувати не тільки Любимівкою, а й Василівкою.

На контрольованих Росією територіях України регулярно відбуваються замахи на призначених Москвою чиновників, багато з них були вбиті. Росія звинувачує у цьому Україну, Київ офіційно на себе відповідальності не бере.