ОВА: по Херсонщині армія РФ здійснила 45 пострілів, загинули люди, є поранені

Протягом минулої доби суботи, 10 грудня, російські військові атакували Херсонщину з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Всього було здійснено 45 пострілів, зазначив голова ОВА Ярослав Янушевич в телеграмі.

За словами місцевого чиновника, внаслідок ворожих атак загинули дві людини, ще п’ять мешканців Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Загарбники атакували житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний об’єкт, приватні та багатоквартирні будинки», – повідомив Янушевич.

Після деокупації українськими війська правобережжя Херсонщини, в тому числі Херсона, війська РФ регулярно обстрілюють цю територію.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 4 грудня підтвердили 6 702 випадки загибелі і 10 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.