Зеленський утворив чотири військові адміністрації на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації населених пунктів у Херсонській області. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента 9 листопада.

Згідно з документом, утворюються:

Долматівська сільська військова адміністрація Скадовського району Херсонської області;

Голопристанська міська військова адміністрація Скадовського району Херсонської області;

Каховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області;

Хрестівська сільська військова адміністрація Каховського району Херсонської області.

Повідомляється, що Генштабу ЗСУ, Херсонській ОДА доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням цих військових адміністрацій.

9 листопада російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра. Українська сторона заявила, що поки не бачить ознак виведення російських військ із Херсона. Міська влада Херсона вважає, що «це може бути пастка».