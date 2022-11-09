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Зеленський утворив чотири військові адміністрації на Херсонщині

Повідомляється, що Генштабу ЗСУ, Херсонській ОДА доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням цих військових адміністрацій

Президент Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації населених пунктів у Херсонській області. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента 9 листопада.

Згідно з документом, утворюються:

  • Долматівська сільська військова адміністрація Скадовського району Херсонської області;
  • Голопристанська міська військова адміністрація Скадовського району Херсонської області;
  • Каховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області;
  • Хрестівська сільська військова адміністрація Каховського району Херсонської області.

Повідомляється, що Генштабу ЗСУ, Херсонській ОДА доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням цих військових адміністрацій.

9 листопада російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра. Українська сторона заявила, що поки не бачить ознак виведення російських військ із Херсона. Міська влада Херсона вважає, що «це може бути пастка».

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