На Херсонщині через обстріл РФ загинув аграрій – ОВА

На Херсонщині через російський обстріл загинув аграрій, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Під ворожий обстріл потрапив тракторист, який працював у полі поблизу Широкої Балки. Чоловік отримав поранення несумісні з життям», – написав він у телеграмі 24 серпня.

Раніше сьогодні Офіс генпрокурора повідомив, що через російський обстріл середмістя Херсона постраждали троє людей, серед них є дитина.

Напередодні Олександр Прокудін закликав жителів Херсону та області закликають не виходити з дому 24 серпня через ймовірність посилення обстрілів.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.