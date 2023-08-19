ОВА: вночі армія РФ атакувала Хмельниччину, постраждали люди

У ніч проти 19 серпня армія РФ знову атакувала Хмельницьку область, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Сьогодні вночі під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була атакована ворогом», – зазначив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Місцева влада каже, що в кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Крім того, в ОВА розповіли, що через атаку армії РФ постраждали дві жінки. У них поранення уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Під час нічної повітряної атаки 19 серпня силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 15 ударних дронів типу«Shahed-136/131» , повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.